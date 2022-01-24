В ходе общения с прессой Пескова спросили, есть ли в Кремле прогноз того, при каком критическом уровне коечного фонда в России может быть введен локдаун.

"Послушайте, никакие локдауны никто не обсуждает. Мы видим динамику, во многом оперативный наш штаб и мы тоже ориентируемся на данные по количеству госпитализаций, это очень важные данные, они говорят о нагрузке на систему здравоохранения", — сказал Песков.

И добавил: "Мы видим, что цифры растут, но это не приводит к пропорциональному росту количества госпитализаций, что свидетельствует о том, что этот штамм действительно переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций. А все остальные предположения, знаете, это такое — от лукавого".

Прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ за последние сутки составил 65 тыс. 109 новых случаев, это на 1,9 тыс. заражений больше, чем сообщалось днем ранее.

Согласно данным оперптивного штаба, распространение штамма "омикрон" фиксируется в 64 регионах страны. На сегодняшний день в структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант "дельта" составляет 51,7%, вариант "омикрон" и другие не доминирующие штаммы — 48,3%.