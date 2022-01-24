Отмечается, что теперь эти здания нельзя снести, а также возводить на их территории капитальные постройки.

Дом купца Рудакова (г.Рязань, ул. Пожалостина, 33) был построен в ХIХ веке и принадлежал Федору Рудакову — владельцу солодовенного завода. Это деревянное здание, построенное в русском стиле, украшенное уникальной резьбой.

В настоящее время дом нуждается в срочной реставрации.

Село Мурмино расположено в 25 километрах к востоку от Рязани. В XVIII век в нем открылась кружевная фабрика и быстро приобрела славу производителя лучших кружев, которые вывозились купцами заграницу.

Точной даты основания фабрики нет, известно только, что около 1821 года на ее базе открылась Мурминская суконная фабрика. Фабрика несколько раз продавалась купцами, пока в 1873 году ее не купили бывшие мурминские крепостные братья Никулины. После революции 1917 года фабрика была национализирована. А в 1925 году ей было присвоено новое название — Автономная Мурминская суконная фабрика имени Красной Армии.

В девяностые годы прошлого века суконная фабрика пережила реконструкцию, в настоящее время она производит детский и скульптурный пластилин, замазки и т.д. Большая часть исторических фабричных корпусов находятся в плачевном состоянии.