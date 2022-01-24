"Мы ставим себе планы. Мы хотим, чтобы по итогам этого года турпоток был 1,8 млн", — сказал он во время пресс-конференции в Екатеринбурге в понедельник.

Он уточнил, что в 2019 году турпоток в регион составил 1,6 млн человек.

"Пандемия подкосила нас, турпоток в 2020 году очень просел. Мы сейчас восстанавливаемся, (в прошлом году — ИФ) мы ориентировались на показали 2019 года, но, к сожалению, недобрали — 1,4 (млн — ИФ) по 2021 году. Все-таки ограничения сказались", — подчеркнул он.

Как сообщалось, развивать туризм и индустрию гостеприимства в Свердловской области, а также работать над достижением показателей нового нацпроекта будет отдельно созданный орган — департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Также департамент будет заниматься аккредитацией гидов и поддерживать приоритетные направления развития — социальный, сельский, детский и самодеятельный туризм.

К 2035 году Свердловская область планирует втрое увеличить число приезжающих в регион туристов — до 5 миллионов туристов ежегодно.