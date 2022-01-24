"Силами сотрудников аэропорта взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки были расчищены от снега. Выпуск и прием воздушных судов уже осуществляется. На данный момент задержано 32 рейса, 11 рейсов ушло на запасные аэродромы", — сообщили в пресс-службе.

По-прежнему в статусе отмененных 13 рейсов.

Как сообщалось, работа воздушной гавани в понедельник утром была нарушена из-за ливневого снегопада и снижения коэффициента сцепления на взлетной полосе.

Отменены рейсы авиакомпании "ЮТэйр" из Краснодара в Волгоград и Сочи, авиакомпании "Азимут" в Казань, Уфу, Махачкалу, "Аэрофлота" в Москву ("Шереметьево") и обратно, S7 из Новосибирска и Москвы ("Домодедово") в Краснодар и обратно. Также в списке отмененных рейс авиакомпании "Победа" из Санкт-Петербурга.

В прошедшие выходные аэропорт также неоднократно прерывал работу из-за погодных условий.