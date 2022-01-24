"Ансамбль памятника находится в неудовлетворительном состоянии, однако по-прежнему является притягательным для жителей и гостей Севастополя. Многие туристы стремятся посетить уникальное фортификационное сооружение Средних веков, не обращая внимание на сопряженные с этим риски. Просим вас не подвергать свою жизнь опасности и временно воздержаться от посещения крепости", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение — временное. Однако в пресс-службе затруднились назвать "Интерфаксу" возможный срок окончания противоаварийных работ.

Чембало — один из немногих сохранившихся на юге России памятников западноевропейского фортификационного искусства XIV-XV веков. Является объектом культурного наследия федерального значения и выходит в состав "Херсонеса Таврического". Популярная у туристов достопримечательность расположена на территории современной Балаклавы, на вершине горы Кастрон, у входа в бухту.

Заявления о необходимости реставрации Чембало звучат уже несколько десятилетий, однако на данный момент сведений о выделении на это средств нет.