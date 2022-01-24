Согласно онлайн табло кировского аэропорта, Red Wings выполнила в понедельник первые рейсы по направлению Санкт-Петербург — Киров и обратно. Полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам, вылет из Петербурга — в 6:00, из Кирова — в 9:05.

В сообщении аэропорта Чебоксары в инстаграм говорится, что в минувшее воскресенье Red Wings открыла программу перелетов из Чебоксар в Санкт-Петербург. Рейсы запланированы по средам и воскресеньям, вылет из Петербурга — в 6:30, из Чебоксар — в 9:40.

Пресс-служба международного аэропорта "Гагарин" (управляется УК "Аэропорты Регионов") сообщила, что Red Wings с 22 января начала выполнять авиарейсы в Санкт-Петербург из саратовского аэропорта. Согласно расписанию, рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам, отправление из Санкт-Петербурга — в 8:10, из Саратова — в 12:30.

Авиакомпания Red Wings анонсировала начало полетов из Санкт-Петербурга по трем новым направлениям — в Саратов, Чебоксары и Киров на новом лайнере SSJ100. Самолет вместимостью 100 кресел поставлен заводом производителем в 2022 году.

Согласно расписаниям региональных аэропортов, в Санкт-Петербург из этих городов выполняет рейсы также авиакомпания "Победа".