По данным системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер", цена контракта не должна превышать 2,504 млрд рублей. Подрядчику предстоит поставить комплекты технологического оборудования и провести шеф-монтажные работы подвесных канатных дорог "Мамисон-1" и "Мамисон-2".

В соответствие с конкурсной документацией, длина первой контактной дороги должна составить 3,206 тыс. метров, пропускная способность — 2,6 тыс. человек в час, максимальная скорость движения — 6 м/с. На канатной дороге должны разместиться 92 десятиместные гондолы с отцепляемыми зажимами.

Протяженность второй канатной дороги — 1,655 тыс. метров, пропускная способность — 2 тыс. человек в час, максимальная скорость движения — 5 м/с, подвижной состав — 72 шестиместных кресла.

Поставка оборудования и монтаж дорог должны быть завершены до июля 2023 года. Источник финансирования работ — средства федерального бюджета. Прием заявок на участие в конкурсе завершится 7 февраля.

Как сообщалось, в апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта. В рамках этого этапа будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью около 3,38 тыс. м и 1 тыс. 774,4 м, соответственно. В комплексе также будет сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора.

Кроме того, в ходе первого этапа на территории курорта возведут два моста через реку Буби-Дон (Мамихдон) для одной из горнолыжных трасс, проложат сети инженерно-технического обеспечения, установят пожарные резервуары и сооружения инженерной защиты территории и противоэрозионной и противолавинной защиты склона, а также иные объекты, необходимые для обеспечения безопасной и экологичной эксплуатации горнолыжного курорта.

Стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" по последним данным оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев. Приступить к строительству планируется в 2022 году.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".