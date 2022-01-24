Полеты будут осуществляться один раз в две недели на воздушных судах A320, их продолжительность составит три часа.

Ранее сообщалось, что крупнейшая авиакомпания Южной Кореи Korean Air Lines планирует с 25 января возобновить регулярные рейсы по маршруту Сеул — Владивосток — Сеул. Они будут осуществляться один раз в две недели на самолете Boeing 737-800.

Южнокорейские авиакомпании приостановили большинство своих рейсов по международным маршрутам с начала 2020 года.

Авиакомпания Air Busan создана в 2007 году. Оказывает услуги гражданских авиаперевозок из аэропорта "Гимхэ" (г.Пусан). Из этого транзитного узла компания осуществляет основную часть полетов в города Японии, Китая и Юго-Восточной Азии. Флот авиакомпании укомплектован самолетами Airbus.