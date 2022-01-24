"Период действия ограничительных мер в Калмыкии продлен до 27 марта. Сохраняется действие ряда мер предосторожностей в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 60 лет", — говорится в сообщении.

Решением Оперштаба сохраняется запрет на проведение на территории республики Калмыкия театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий. Исключение составят спортивные мероприятия, включенные в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Калмыкии на 2022 год, театральные представления, концерты и прочие сценические выступления в залах театров и концертных залах. Они должны проходить при одновременном соблюдении следующих условий: численность посетителей мероприятий — не более 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводятся мероприятия, а также наличие у посетителей QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста.

Сохраняется требование предъявлять QR-кода о вакцинации, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста у посетителей церемоний торжественной регистрации брака, библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры.