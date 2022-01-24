"Мурманскую область посетили более 75 тыс. гостей, это почти вдвое больше, чем годом ранее", — сказал он.

В связи с пандемией количество иностранных туристов снизилось, но произошло замещение туристов из азиатских стран на путешественников из других регионов России, отметил Чибис.

Как сообщалось, в 2021 году в новогодние каникулы Мурманскую область посетили около 40 тыс. туристов. Чибис отмечал, что это "примерно на 9% больше в сравнении с 2020 годом, и это с учетом пандемии и отсутствием иностранных туристов".

Ранее в интервью "Интерфаксу" председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев сообщал, что по итогам трех кварталов 2021 года регион достиг показателей турпотока всего 2020 года — 336 тыс. туристов. Предполагается, что по итогам года турпоток региона вернулся к показателям 2019 года — 451 тыс. туристов. В настоящее время актуальных данных о турпотоке за 2021 год нет.