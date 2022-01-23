"23 января в 11:18 дежурному СПСЧ АСО СН ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области и в приложение "Спасение в горах" поступило сообщение "SOS", что на горной долине Боржава (склон г. Плай) близ пгт Воловец во время спуска группы туристов из 9 человек произошло сход лавины, в результате чего частично снегом засыпало 5 туристов", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что туристы откопались самостоятельно, однако один из них пострадал в результате схода лавины и нуждается в транспортировке.

"Для помощи привлечены горные спасатели с. Н. Ворота и с. Пилипец, всего 10 человек и 3 единицы техники. Связь с туристами поддерживается", — подчеркивают в ГСЧС.