Савен отправился в путь 1 января из Португалии, а спустя две недели отметил день рождения на воде. 20 января на странице Савена в инстаграме была опубликована карта с указанием уже пройденного пути. В минувшую пятницу путешественник подал сигнал бедствия. Лодку нашли в районе Азорских островов, дайвер обнаружил на борту тело Савена.

В 2019 году Савен смог пересечь Атлантику в специально созданной для путешествия неуправляемой трехметровой капсуле. Тогда он добраться от Канарских островов до Карибского моря. Путь занял 122 дня.