"Ливневый снегопад усилился с полуночи и продолжается до настоящего времени. Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов до 13:00 мск 23 января, в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полётов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошедшие сутки из Краснодара удалось выпустить 20 ранее задержанных авиарейсов, но за минувшую ночь задержаны еще 26 и отменены 16 рейсов. "Пассажиров восьми задержанных рейсов разместили в гостиницах города Краснодар", — уточнили в пресс