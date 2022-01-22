Авторы обращения считают, что полученный от ФАС ответ на первое обращение в правительство "еще сильнее ухудшил ситуацию с обоснованиями подготавливаемых от имени правительства РФ законодательных инициатив и процедур".

"Мы не можем согласиться ни с одним из них и по-прежнему убеждены, что проект федерального закона противоречит действующему законодательству, порождает новые значительные риски как для функционирования существующих гостиничных предприятий, так и для развития отрасли, ухудшает инвестиционный климат и перспективы реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", — говорится в тексте нового письма.

Кроме того, в письме говорится, что в ответе ФАС "содержатся положения, вводящие в заблуждение и/или не соответствующие действительности".

"ФАС, видимо, не обладает полной информацией о практике регулирования цен на гостиничное обслуживание во время подготовки и проведения особо значимых международных мероприятий, в том числе спортивных соревнований, поэтому приводимые ею данные и примеры не являются ни полными, ни верными. Нам хотелось бы еще раз подчеркнуть, что предлагаемая ФАС законодательная инициатива противоречит рыночной природе индустрии гостеприимства и общепринятым в мире практикам ее развития. На рынке гостиничных услуг применяется динамическое ценообразование, результат которого зависит от соотношения (и характера) спроса и предложения", — отмечают авторы обращения.

По их мнению, законопроект, устанавливая государственное регулирование цен на гостиничные услуги, входит в противоречие с указом президента о мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) и федеральным законом "О защите конкуренции".

Среди подписавших письмо — руководители и представители Российского союза туриндустрии, Российской гостиничной ассоциации, Федерации рестораторов и отельеров, РСПП, ТПП и других объединений в сфере гостиничного бизнеса, российских подразделений международных гостиничных сетей Accor, IHG, Radisson, Marriott и других. Они напоминают, что решить проблему нехватки качественных гостиничных мест можно только путем строительства новых гостиниц, но показатели текущей экономической эффективности гостиничной деятельности таких стимулов сейчас не создают, а предлагаемые ФАС меры ситуацию значительно ухудшают. "Нельзя ожидать, что ограничение доходности гостиниц будет способствовать росту новых инвестиционных проектов", — подчеркивается в письме.

ФАС России подготовила законопроект о регулировании цен на гостиничные услуги в период проведения крупных международных мероприятий, который предполагает запрет на реализацию гостиничных услуг по ценам, превышающим установленные государством предельные значения во время проведения особо значимых международных мероприятий. Гостиницы будут обязаны доводить до сведения потребителей информацию о размерах предельных цен на гостиничные услуги, в том числе на своих сайтах. За невыполнение этого требования им грозит штраф для должностных лиц – до 50 тыс. руб., для ИП и юридических лиц – до двукратного размера излишне полученной выручки.

По словам главы ведомства Максима Шаскольского, законопроект затрагивает мероприятия в трех городах. Это Питерский экономический форум, форум в Сочи (Российский инвестиционный форум — ИФ) и во Владивостоке (Восточный экономический форум — ИФ), а значит под него подпадет очень ограниченное количество дней и гостиниц.