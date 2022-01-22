"Российские туристы, путешествующие на Кубу через агентства и туроператоров, освобождаются от обязательного предъявления паспорта здоровья или международного сертификата о вакцинации против COVID-19, или отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета", — сказал он.

Как отметил Пельисер, послабление со стороны кубинских властей связано с улучшением эпидемиологической ситуации в республике. "Мера связана с тем что, на Кубе вакцинировано более 92% населения, включая детей старше двух лет. Кроме того, большинство туристов, которые летают по линии туроператоров, остаются в отелях под постоянным наблюдением медицинской бригады, которая есть в каждой гостинице", — добавил он.

Ранее российским туристам нужно было предъявить международный сертификат вакцинации от коронавируса или паспорт здоровья. Те, у кого не было этих документов, были обязаны по прибытии на Кубу предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выполненного не ранее чем за 72 часа до въезда.

Тем не менее, всем прибывающим на Кубу путешественникам по-прежнему необходимо не позднее чем за 12 часов до вылета и не ранее чем за 72 часа заполнить электронную анкету и получить QR-код.

"С 1 января 2022 года заполнение формы онлайн и получение QR-кода стали обязательным условием (с распечатанным документом больше нельзя)", — уточнили на сайте туркомпании.

Там добавили, что в аэропортах Кубы туристы могут в течение 30 минут пользоваться бесплатным Wi-Fi (необходимо ввести паспортные данные), чтобы с помощью сотрудников аэропорта у них была возможность внести изменения и/или недостающие данные в форму.

Советник по туризму посольства Кубы в РФ также напомнил, что в стране выполняются экскурсии, работают бары и рестораны, однако туристам по-прежнему нужно соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры безопасности: масочный режим, социальную дистанцию.