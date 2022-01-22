"Остаются в силе действовавшие ранее правила о необходимости предоставления справки установленного образца об отсутствии коронавирусной инфекции, полученной в течение 48 часов до въезда на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Приложение "Путешествую без COVID-19" является обязательным для въезда в РФ из стран ЕАЭС, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Оно позволяет контролировать результаты ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию как самим пассажирам, так и компетентным органам для разрешения на перелет.

Как ранее сообщалось, официальные власти Туркменистана не подтверждают случаев заражения COVID-19, тем не менее в стране в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции с весны 2020 года действует масочный режим, приостановлено зарубежное авиасообщение.

В ВОЗ ранее выразили обеспокоенность информацией о росте в стране случаев заболевания пневмонией и рекомендовали правительству принять меры, как если бы COVID-19 уже распространялся по стране. В настоящее время в стране проводится обязательная вакцинация от коронавируса COVID-19 населения старше 18 лет.