"На территории Якутска приостанавливается деятельность фудкортов, аттракционов, а также детских игровых комнат и детских развлекательных центров", — говорится в сообщении.

Фудкортам разрешено работать на вынос. Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, банкетные залы, другие предприятия общественного питания будут работать до 23:00 часов

Также каждый понедельник и вторник предприятия торговли, ТРЦ, комплексы, ярмарки и рынки будут закрываться на дезинфекцию по утвержденному городскими властями графику: 50% — в понедельник, 50% — во вторник.

По данным оперштаба, за сутки в Якутии выявлено 1003 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщалось, из-за ухудшения эпидситуации до 31 января закрылись музеи Якутска. Кроме того, сокращена до 50% заполняемость кинотеатров. Ранее до 1 февраля были приостановлены показы всех спектаклей, концертные программы, другие культурные мероприятия.

На дистанционное обучение были переведены школьники Якутска, а также студенты Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).