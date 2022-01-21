"Коломна и Сергиев Посад — лидеры среди округов Московской области по темпам роста турпотока и развития туристической отрасли", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета.

Там отметили, что Сергиев Посад в прошлом году посетили 250 тысяч человек, в 2017 году было 40 тысяч, Коломну — 188 тысяч, пять лет назад турпоток составлял 50 тысяч.

Общий объем инвестиций в туристическую отрасль данных округов превысил 700 млн руб.

За пять лет в Сергиевом Посаде появились четыре новых музея и арт-пространство, в Коломне — два новых музея и арт-квартал.

Как сообщалось, всего в 2021 году Подмосковье посетили 15,3 млн человек.