"По причине сложных метеоусловий Геленджика на запасной аэродром в Анапу ушли два рейса: "S7" Москва (Домодедово) — Геленджик и "Россия" Санкт-Петербург (Пулково) — Геленджик ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в аэропорту Краснодара готовятся к аномальному снегопаду и возможному закрытию авиаузла из-за ухудшения видимости.

"Вся перронная техника и персонал готовы к удару непогоды. Ночная смена воздушной гавани усилена дополнительным персоналом. Представителями авиакомпаний проведена работа с гостиницами и автопредприятия по возможному размещению или доставке пассажиров в отели, в другие аэропорты", — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о действии в Краснодарском крае до 24 января штормового предупреждения по сильному ветру, снегопаду, подтоплениях в отдельных муниципалитетах.