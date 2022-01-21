По итогам 2020 года услугами аэропорта воспользовались 1,118 млн пассажиров. Таким образом, пассажиропоток вырос в 1,7 раза.

Кроме того, по данным пресс-службы, по итогам 2021 года аэропорту удалось превысить на 16,6% уровень пассажиропотока, который был зафиксирован в "доковидном" 2019 году.

"Впервые в истории пермской авиации достигнут столь высокий показатель по объемам авиаперевозок в течение одного года. Было выполнено 8 тыс. 365 самолетовылетов, что на 6,5% больше 2019 года", — отмечается в сообщении.

Международными рейсами воспользовались более 266 тыс. пассажиров, что на 15,9% меньше показателя 2019 года (в 2020 году — 35,6 тыс. человек).

В прошлом году в маршрутную сеть аэропорта вернулись популярные международные направления: Ларнака, Пафос, Шарм-эль-Шейх, Хургада и другие. Также появились и новые маршруты: Стамбул, Каир, Баку, Ереван и другие. Самым востребованным направлением на международном направлении стала Анталья.

Рост пассажиропотока на внутренних рейсах в сравнении с 2019 годом составил 24,2%, было перевезено более 1,65 млн пассажиров (в 2020 году — 1,1 млн пассажиров). Самыми популярными традиционно стали рейсы в Москву.

Аэропорт также отмечает рост перевозок по туристическим маршрутам. Так, по итогам года в Симферополь и Калининград улетело в 4 раза больше пассажиров, чем в 2019 году (Симферополь — 96,7 тыс., Калининград — 21,3 тыс. человек), в Анапу — в 3 раза (66,7 тыс. человек), в Санкт-Петербург и Минеральные Воды — в 2,5 раза (242,2 тыс. и 18,9 тыс. человек соответственно).

Согласно пояснениям к финотчетности АО "Международный аэропорт "Пермь" за 2020 год, ООО "Новая Колхида" (структура холдинга "Новапорт" Романа Троценко) владеет 75% уставного капитала АО, еще 25% принадлежит министерству по управлению имуществом и земельными отношениями Пермского края. Держателем одной акции является АО "Корпорация развития Пермского края".