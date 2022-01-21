"2022 год станет подобным (прошлому году по уровню турпотока — ИФ). Основной план по повышению потока — это событийный туризм", — сказал Шимко, отвечая на вопрос "Интерфакса" о планах по привлечению туристов в регион.

Он отметил, что, в частности, речь идет о реализация проектов "Зима в Подмосковье", фестивале "Сыр. Пир. Мир". Также планируется ряд мероприятий в честь объявленного в РФ Года культурного наследия народов.

Согласно справке к Форуму, ожидается, что в текущем году Подмосковье посетят 16,2 млн туристов.

В 2021 году туристический поток в Московскую область составил 15,3 млн человек, что на 4 млн больше, чем годом ранее.