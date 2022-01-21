Ночные автобусы будут отправляться три раза в неделю из каждого города. Так, с автовокзала Пскова отправление автобусов запланировано на 3:50 по средам, субботам и понедельникам. Из Минска в Псков автобусы будут отправляться по понедельникам, четвергам и субботам в 23:00.

Промежуточные остановки предусмотрены на границе Долосцы-Юховичи, а также в Полоцке.

На линии будут работать 56-местные автобусы Scania Irizar дочерних предприятий Lux Express Group, расположенных в России и Белоруссии.

В настоящее время маршрутом могут воспользоваться только граждане России и Белоруссии, которым законодательно разрешено пересечение границы между странами. Поездки с туристическими целями пока запрещены.

"В случае высокого спроса на поездки между Псковом и белорусскими городами в Lux Express готовы рассмотреть возможность увеличения количества отправлений на этой линии", — отмечается в пресс-релизе.

Lux Express Group основана в 1992 году и является оператором международных автобусных экспресс-линий. Компания обслуживает более 50 международных маршрутов. В частности, до введения коронавирусных ограничений перевозчик осуществлял рейсы из Санкт-Петербурга в Таллин, Вильнюс, Ригу, Тарту и Хельсинки, а также из Москвы в Таллин и Ригу.