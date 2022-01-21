"В соответствии со штормовым предупреждением в течение суток 22, 23 и 24 января 2022 года в горной зоне курорта ожидается очень сильный снег. Все городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы", — сообщает пресс-служба администрации Сочи в пятницу.

Населению рекомендовано воздержаться от выходов в горы в этот период, а также не выезжать туда на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, не оставлять машины под деревьями и рекламными конструкциями.

Ранее сообщалось, что в Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с грозами, сильным ветром, гололедом и снегом.

Сейчас в Сочи облачно, с прояснениями. В отдельных районах идет небольшой дождь. Ветер сильный, порывистый. Температура воздуха +3+8°.