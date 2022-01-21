Информация об этом была озвучена в ходе прошедшего в управлении культуры города "круглого стола", на котором состоялось подведение итогов первого Фестиваля ледовых скульптур в Рязани, а также обсуждение перспектив скульптурных фестивалей в 2022 году.

Как отметила начальник управления культуры Евгения Власова, первый фестиваль, судя по откликам рязанцев — удался. По итогам зрительского голосования, победителем Фестиваля ледовых скульптур стала композиция "3 рубля". Она посвящена рязанскому весовщику Иосифу Пятунину, более 20 лет работающему на улице Почтовая и ставшего городской достопримечательностью. Авторы работы — неоднократные участники и призеры фестивалей в России, Латвии, Германии и Франции братья Владимир и Юрий Мистрюковы.

"Над предложениями по проведению подобных фестивалей будем работать и совершенствоваться. Мы бы хотели их продолжить и, возможно, сделать их всесезонными", — отметила Власова.

Из ближайших праздничных событий в Рязани — празднование Масленицы. По мнению участников Круглого стола, в программу праздничных мероприятий следует включить Фестиваль масленичных скульптур, материалом изготовления которых станут сено и солома. Зрелищной формой при этом может стать динамическое сожжение масленичных фигур-скульптур, при котором меняется их форма.