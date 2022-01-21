"Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров рейсов на вылет из аэропорта Храброво в Брянск, Москву, Санкт-Петербург авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Руслайн". Задержка отправления и прибытия воздушных судов 20 и 21 января 2022 года произошла из-за неблагоприятных метеорологических условий", — говорится в пресс-релизе.

Прокуратура проверит все обстоятельства, своевременность обеспечения пассажиров напитками, едой и размещения их в гостинице.

В аэропорт выехал помощник калининградского транспортного прокурора Андрей Михеев.

Как сообщалось, аэропорт "Храброво" из-за сильного ветра принимает и отправляет самолеты по фактической погоде. Задержки на прилет и отправление есть с четверга.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Храброво", в настоящее время сила бокового ветра составляет 16 м/с, что критично для воздушных судов.

"При задержке и переносе рейсов вопросами обеспечения пассажиров водой, питанием и размещением в гостиницах занимаются авиакомпании. В "Храброво", к сожалению, нет специализированной гостиницы или отеля. И потому пассажиров доставляют в Калининград", — отметили в пресс-службе.