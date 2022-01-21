Прокуратура проверит все обстоятельства, своевременность обеспечения пассажиров напитками, едой и размещения их в гостинице.
В аэропорт выехал помощник калининградского транспортного прокурора Андрей Михеев.
Как сообщалось, аэропорт "Храброво" из-за сильного ветра принимает и отправляет самолеты по фактической погоде. Задержки на прилет и отправление есть с четверга.
Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Храброво", в настоящее время сила бокового ветра составляет 16 м/с, что критично для воздушных судов.
"При задержке и переносе рейсов вопросами обеспечения пассажиров водой, питанием и размещением в гостиницах занимаются авиакомпании. В "Храброво", к сожалению, нет специализированной гостиницы или отеля. И потому пассажиров доставляют в Калининград", — отметили в пресс-службе.