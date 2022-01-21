Как отмечают в ведомстве, сейчас в аэропорту идет активная подготовка к приему пассажиров.

«Министерство туризма Израиля традиционно будет субсидировать рейсы в Эйлат. Сумма поддержки консолидаторов будет составлять от 60 до 66 евро за пассажира», — говорится в сообщении.

Израиль с 9 января 2022 года разрешил въезд россиянам, вакцинированным «Спутником V» и ревакцинированным «Спутником Лайт». Подробные правила въезда опубликованы на сайте Министерства здравоохранения страны.

Эйлат – курорт на берегу Красного моря, популярный у любителей пляжного отдыха и дайверов.