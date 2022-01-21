В 2021 году внутренняя маршрутная сеть пополнилась новыми рейсами из Владивостока в Николаевск-на-Амуре, Улан-Удэ, Читу (все — авиакомпания "Аврора"), Советскую Гавань ("Хабаровские авиалинии"), Комсомольск-на-Амуре ("ИрАэро"), Тынду и Зею ("СиЛА").
В 2001 году впервые стали выполняться рейсы из Владивостока в Фергану, Ош, Ходжент, Душанбе (S7 Airlines) и Бухару (I Fly). Авиакомпания Azur Air запустила прямые рейсы в Анталию, Шарм-эль-Шейх и Дубай. Nordwind приступила к выполнению программы беспосадочных рейсов в Москву, Сочи и Санкт-Петербург.
Объем обработанных грузов и почты в аэропорту Владивостока вырос по итогам 2021 года в 1,3 раза по сравнению с 2020 годом и составил более 31 тыс. тонн.
Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров.
Находящееся под управлением ООО "Аэродинамика" (прежнее название — "Базэл Аэро") АО "Международный аэропорт Сочи" владеет 62% акций АО "Международный аэропорт Владивосток".