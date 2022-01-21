"Сотрудники музея решили полностью обновить экспозиции на первом этаже. После ее открытия и перезагрузки вы сможете в новом формате и интерьере познакомиться с бытом наших предков, выставка пополнится новыми экспонатами", — сообщил глава муниципалитета Руслан Заголовацкий на своей странице в сети "Инстаграм".

Он напомнил, что в 2021 году был отремонтирован фасад музея, утеплены и заменены окна.

По данным местных СМИ, 3 января музей открылся, но пока работает только второй этаж.

В пресс-службе администрации Орехово-Зуевского округа "Интерфаксу" уточнили, что полностью открыть его планируют до конца февраля 2022 года.

Обновление музея и экспозиции приурочено к 105-летию города.

Согласно информации, размещенной на сайте учреждения, в фондах музея насчитывается свыше 40 тысяч предметов хранения, в том числе материалы по истории революционного движения, коллекция предметов по развитию текстильных мануфактур знаменитых фабрикантов и меценатов Морозовых, материалы по истории футбола, культуры и здравоохранения. Музей также располагает коллекцией археологии, икон, одежды, фарфора и многого другого.