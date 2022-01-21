"Для ледяных скульптур на курорте "Роза Хутор" мы "вырастили" около 30 ледяных блоков весом по 180-250 кг каждый. Они выполнены из специальной, очищенной воды, на производство такого количества льда потребовалось два месяца", — рассказал журналистам руководитель сочинской компании по производству ледяных фигур "VARAVIN" Олег Варавин в пятницу.

Он отметил, что на выставке представят необыкновенные скульптуры.

"Среди фигур — обитателей Кавказских гор — медведь и сова, а также символ года — тигр. Не обойдется и без олимпийской тематики: фраза "Роза Хутор-2022", ледяная фигура сноубордиста и надпись "105 км трасс", такова протяженность склонов на курорте в этом году. Максимальный размер фигур составит два квадратных метра", — подчеркнул руководитель.

По его словам, на выставке появится и большая фотозона, где можно будет сделать снимки всей семьей.

"Гости ледяной выставки смогут увидеть не только результат работы профессионалов, но и процесс. Создавать скульптуры изо льда на курорте "Роза Хутор" пять мастеров будут в течение трех дней начиная с 21 января", — добавил Варавин.