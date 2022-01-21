"Хочу, чтобы никаких домыслов не было, сразу сказать, что "Тучков буян" — парк будет. Остальное — все это определенные спекуляции", — сказал губернатор на встрече с руководителями театров и концертных организаций Петербурга накануне.

Беглов сообщил, что соответствующий проект уже разрабатывается. В парке планируется большая площадь для проведения массовых мероприятий.

"Не просто будет парк. А мы задумали сделать там площадь, на которой можно было проводить и фестивали, чтобы это было удобно и для артистов. Потому что я всегда с сожалением смотрю, когда на Дворцовой площади — либо снег, либо дождь, либо какая-то непогода, как музыканты и артисты оберегают свои наряды и оберегают особенно инструменты. Понятно, что инструмент — он свой, родной. А там будет возможность спокойно хранить, и будут соответствующие условия для артистов и для музыкантов", — сказал губернатор.

Он отметил, что строящееся рядом здание для Театра балета Бориса Эйфмана поможет при проведении больших мероприятий.

"Я думаю, что Борис Яковлевич (Эйфман — ИФ) нас поддержит, приютит нас, когда большие мероприятия будут происходить. Там действительно можно устраивать какие-то хорошие концерты. И потом, мы всегда говорим, что негде собрать большое количество людей, кроме Дворцовой. Вот будет такая площадь", — отметил Беглов.

По его словам, сейчас дорабатываются нюансы. "Но я еще посоветуюсь по этому поводу с горожанами, как это будет выглядеть", — заметил Беглов.

Он добавил, что за размещение парка отвечает город, а за строительство театра и иных зданий "отвечают другие лица".

В прошлую пятницу, 14 января, вице-губернатор Борис Пиотровский в своем телеграм-канале сообщил, что Дворец танца Бориса Эйфмана будет построен до 2024 года и станет частью парка "Тучков буян".

В среду, 12 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вместе с парком на этой территории может появиться и комплекс зданий судебного квартала, который там планировался ранее. "Насколько мне известно, там есть планы и по суду (строительство комплекса зданий судебного квартала — ИФ), но и парк тоже там будет", — сказал Песков журналистам и переадресовал возникающие вопросы администрации Санкт-Петербурга.

Тогда же в аппарате вице-губернатора Николая Линченко, который курирует строительную отрасль, "Интерфаксу" сообщили, что работа над проектированием парка "Тучков буян" не ведется, но идет строительство здания Дворца балета, которое изначально было в проекте судебного квартала. В аппарате вице-губернатора уточнили, что за вопросы по возведению зданий на этой территории отвечает в Управление делами президента РФ.

В понедельник, 10 января, СМИ сообщили, что президент РФ в конце декабря отменил план строительства парка "Тучков буян" между стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью и распорядился на этом месте продолжить строительство судебного квартала. В пресс-службе администрации губернатора тогда опровергли сообщения об отказе от строительства парка. "Проект парка "Тучков буян" находится в разработке. Предусмотрен общедоступный подземный паркинг и подземный переход в районе площади академика Лихачева. В планах обустройство парка фонтанным комплексом. Предусмотрена также реконструкция набережной на протяжении от Биржевого до Тучкова моста", — сообщили в пресс-службе.

Работы на участке, где располагался научный институт "Прикладная химия", начались в 2017 году. Планировалось, что в судебный квартал переедет Верховный суд России. Строительство заморозили, и на набережной Невы между стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью начали проектировать парк для отдыха "Тучков буян" по аналогии с московским парком "Зарядье".