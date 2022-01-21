«В ночь с 17 на 18 января стартовал очередной этап распродажи туров с кешбэком. Эта программа распространяется, в том числе, и на туры на Эльбрус, популярность которых за последние 10 лет увеличилась более чем в два раза», — рассказали в компании.

Как отметили в пресс-службе туроператора, восхождение на Эльбрус стало популярным у российских туристов из-за желания испытать себя и получить новые впечатления. Кроме того, подъем может осилить даже неподготовленный путешественник при отсутствии медицинских противопоказаний к тяжелым физическим нагрузкам.

«Существуют программы под разный уровень физической подготовки и разного уровня комфорта. Так, безопасно покорить Эльбрус можно за один уикенд при помощи современного снаряжения, кислородного оборудования, а также канатной дороги и ратрака», — пояснили в компании.

Пятый этап распродажи туров с кешбэком стартовал в ночь с 17 на 18 января. В нем участвуют более 660 туроператоров и более 3,3 тыс. объектов размещения. Отправиться в путешествие в рамках акции можно во все регионы России в период с 18 января до 30 апреля, а для речных круизов – до 1 июня. Забронировать и оплатить тур нужно в период с 18 января по 12 апреля.

Кешбэк будет составлять 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Получить его можно в течение пяти дней при оплате поездки онлайн картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Продолжительность тура или размещения в гостинице должна составлять не менее двух ночей.