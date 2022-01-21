Airbus отменил контракт на поставку 50 самолетов A321, пишет Dow Jones со ссылкой на представителя концерна.

Qatar Airways, одна из крупнейших компаний, пользующихся самолетами A350, на протяжении нескольких месяцев спорит с Airbus по поводу того, может ли разрушение поверхности фюзеляжа вызывать риски для безопасности. В прошлом месяце Qatar Airways сообщила, что подала в суд иск против Airbus в Высокий суд Лондона.

Также Qatar Airways приостановила полеты 21 лайнера A350 из-за возникшей проблемы с фюзеляжем.

В августе Qatar Airways прекратила эксплуатацию 13 самолетов этой модели по поручению регуляторов из-за опасений, что разрушение поверхности и краски может привести к рискам для безопасности. Тогда же глава авиакомпании Акбар аль-Бакер сказал, что перевозчик, парк которого насчитывает более 50 самолетов A350, больше не будет принимать новые поставки этой модели до тех пор, пока Airbus не выявит причину проблемы и не устранит ее.