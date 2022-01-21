"По состоянию на 21 января в РФ за сутки выявлено 49 513 новых случаев, госпитализировано 9 тыс. 136 человек, выздоровело — 24 тыс. 719 пациентов, умерло 692 человека", — говорится в сообщении штаба в пятницу.

Как отметили в штабе, в РФ по — прежнему продолжает доминировать штамм "дельта", который выявлен в 52,3% новых случаев. Вариант "омикрон" и другие не доминирующие штаммы составляют 47,7%.

Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется уже в 57 регионах страны.

Кроме того, количество госпитализаций за сутки составило 9 136 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,34%. Увеличение произошло в 40 регионах.