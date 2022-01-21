Как отмечается в сообщении CHG, проект будет профинансирован из собственных средств Cosmos Hotel Group и партнеров, а также привлекаемых кредитов. Реализация проекта предполагается в несколько этапов: первая очередь будет открыта до 1 апреля 2024 года, вторая и третья — до конца 2027 года.

Проект включает строительство гостиницы на 100 номеров, а также дуплексов и коттеджей, глэмпинга, СПА-центра, конгресс-холла, клиники тибетской медицины, физкультурно-оздоровительного комплекса и ряда других объектов. В основе концепции лежит синергия медицины и рекреационного туризма. Общая площадь строительства превысит 50 тыс. квадратных метров. Площадь земельного участка составит 382 гектара. Комплекс будет функционировать под брендом Cosmos Collection.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн, председатель правительства Республики Бурятия Алексей Цыденов и генеральный директор АО "Особая экономическая зона "Байкальская гавань" Максим Шарипов подписали соглашение по проекту.

"По объему турпотока Бурятия занимает третье место среди регионов Дальнего Востока после Приморского и Хабаровского краев. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, Бурятия увеличила свою долю в общем объеме турпотока в этом регионе. Поэтому спрос на отдых на Байкале высокий, и наша задача сейчас — создать больше коллективных средств размещения гостей", — отметил Цыденов. Его слова приводятся в сообщении.

В настоящее время у CHG в активной стадии реализации находятся 5 проектов премиальных загородных курортов (в частности, один из них будет построен в Республике Алтай).

"Мы делаем ставку на развитую медицину. Мы считаем, что тренд на отдых вместе с возможностью профессионального ретритмента прочно сохранится в долгосрочной перспективе", — отметил Швейн.

Cosmos Hotel Group осуществляет операционное управление активами с номерным фондом 7 тыс. единиц. В портфель CHG входят свыше 20 отелей в 15 городах в России и других странах, в том числе принадлежащие АФК "Система" объекты под международными брендами (Holiday Inn Express, Hilton Garden Inn) и пять отелей сторонних владельцев.