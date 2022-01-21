"В том числе благодаря этой работе по итогам года удалось снизить общее количество ДТП на 22%", — отметил Темрезов.

По словам главы региона, в 2022 году в КЧР планируется продолжить капремонт автодороги "Майкоп-Карачаевск", где будет приведен в нормативное состояние участок протяженностью 17 км.

Также будет капитально отремонтирован еще один пятикилометровый участок трассы "Черкесск-Хабез-подъезд к МЦО Архыз" и реконструирован мост через реку Джегута.

Кроме того, в 2022 году планируется ремонт более 30 участков дорог протяженностью 15 км в столице КЧР Черкесске.

"Из года в год мы проводим серьезную работу по обновлению дорог в Карачаево-Черкесии. Только за минувшие 10 лет отремонтировано и реконструировано 760 км федеральных, региональных и муниципальных дорог", — добавил Темрезов.