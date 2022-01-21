"Сейчас новичок находится в карантинной зоне и будет постепенно привыкать к новым условиям проживания. Через месяц он переедет в общий павильон к своим сородичам", — сообщает Дирекция биологических ресурсов, ООПТ и природных парков Якутии.

Во время полета в самолете птицу сопровождала госинспектор природного парка "Живые алмазы Якутии" София Ыракыева. По ее словам, птица перелет перенесла хорошо, неудобств пассажирам не доставила.

"Перевозили ее в специальной коробке с отверстиями. Работники зоопарка очень ждали прилета нового обитателя. На данный момент в этом зоопарке содержатся еще 11 розовых фламинго", — цитирует пресс-служба госинспектора.

Как сообщалось, в ноябре 2021 года фламинго обнаружили возле дороги на Чаяндинском месторождении. После осмотра экологи заключили, что птица ослабла и имеет признаки обморожения.

Это не первый случай, когда фламинго обнаружили в Якутии. Так, в 2019 году коневоды нашли в Нюрбинском районе птенца фламинго и передали его в республиканский зоопарк "Орто Дойду".