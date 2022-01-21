"В связи с неблагоприятными метеоусловиями аэродром "Мурманск" закрыт до 16:00 мск 21 января", — говорится в пресс-релизе.

Ранее пресс-служба информировала, что аэропорт будет закрыт до 13:00.

На сайте аэропорта сообщается, что самолет авиакомпании "Россия", который выполнял рейс FV-6373 Шереметьево-Мурманск, из-за погодных условий ушел на запасной аэропорт Пулково. Он должен был приземлиться в Мурманске в 09:35 мск.

До 16:05 мск задерживается прибытие самолета авиакомпании "Россия", выполняющего рейс FV-6343 Пулково-Мурманск.

Также задерживается прибытие самолета авиакомпании Smartavia, выполняющего рейс Пулково-Мурманск, и самолета "России", который выполняет рейс Шереметьево-Мурманск.

Ранее непогода заставила аэропорт "Мурманск" закрыться почти на сутки — с 11:00 17 января до 10:00 18 января.