"Аэрокомплекс работает с перебоями со вчерашнего для из-за сильного бокового ветра. Мы работаем по фактической погоде, с определёнными перебоями. Задержки и переносы рейсов есть со вчерашнего дня, как на прилет, так и на отправку", — отметили в пресс-службе.

При этом некоторые воздушные суда приземлились в "Храброво". Так прибыли рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Решение о посадка и взлете принимает командир воздушного судна исходя из фактических погодных условий на текущий момент. При этом прогноз погоды неблагоприятный до конца текущего дня. Ветер ожидается силой 16-20 м/с, затем будет ливневый снег", — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, в Калининградской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.