Подобные меры будут действовать до 13 февраля в более чем 10 префектурах страны, в том числе в Токийском столичном округе.

В рамках новых мер ресторанам разрешено работать до 21:00, в случае если заведения продают алкоголь, то они должны закрываться на час раньше — в 20:00.

Около 80% населения Японии получили две дозы вакцины от коронавируса, однако бустерные дозы получил лишь 1%.

За время пандемии в Японии зафиксировано более 2 млн случаев коронавируса, свыше 18,4 тыс. из них имели летальный исход.