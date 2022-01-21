"Запуск миссии Axiom-1, первой в истории миссии с участием коммерческих членов экипажа к Международной космической станции, планируется на 31 марта", — говорится в сообщении.

В сентябре 2021 года NASA сообщало, что экипаж Axiom-1 отправится к МКС с космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. По плану управления, экипаж из четырех человек должен будет провести на станции восемь дней, работая совместно с астронавтами, постоянно проживающими на станции.

Изначально запуск четырех туристов на космическом корабле компании SpaceX Crew Dragon Resilience планировался на 28 февраля 2022 года, однако был перенесен на месяц "из-за необходимости провести дополнительную подготовку космического корабля и загруженности станции".

Туристический полет организован американской компанией Axiom Space. Ранее она сообщала, что в экипаж корабля вошли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, американский предприниматель Ларри Коннор, который будет выполнять работу пилота, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Все они после медицинской проверки и специальной подготовки допущены к полету.

Стоимость восьмидневного посещения МКС оценивается в $55 млн. Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в последующем планируется совершать два-три раза в год.

Ранее доставка космических туристов на МКС осуществлялась только российскими космическими кораблями "Союз".