«В целом, туристическая отрасль по сравнению с доковидными показателями восстановилась на 87%. По данным Минтранса, в 2021 году внутренние перелеты совершило 89 млн пассажиров, это на 22% больше, чем в 2019 году. Большой вклад в это внесли меры государственной поддержки», — цитирует пресс-служба зампреда правительства.

Как напомнил Чернышенко, в рамках нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в прошлом году была запущена программа чартерных рейсов по России. «Граждане страны смогли приобрести туры по десяти популярным направлениям в 1,5 — 2,5 раза дешевле. На субсидирование половины стоимости фрахта воздушного судна чартеров на Cахалин, в Бурятию, Тюмень и другие регионы было направлено около 300 млн рублей. Действовали и программы кешбэка, которыми воспользовалось около 1,7 млн человек. Отдохнуть со скидкой в 20% можно и сейчас. На днях стартовал новый этап программы», — добавил он.

Чернышенко выразил надежду, что благодаря мерам поддержки, в 2022 году турпоток в регионы продолжит расти и отрасль не только восстановится, но и превысит доковидные показатели.