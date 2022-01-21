«Ростуризм завершил подсчет туристических поездок, совершенных во время новогодних и рождественских каникул. Несмотря на открытие зарубежных направлений, на 19% выросло количество россиян, которые предпочли отдохнуть внутри страны. Почти 12 млн граждан в новогодние и рождественские праздники отправились в путешествия по регионам России. В прошлом году, напомню, их количество составило около 10 млн», — цитирует пресс-служба зампреда правительства.

Как отметил Чернышенко, наиболее востребованными видами туризма стали экскурсионные программы, санаторно-курортный отдых. На горнолыжных курортах отдохнули более 2 млн человек, это на 26% больше чем за аналогичный период в прошлом году.

Самыми популярными направлениями, по словам Чернышенко, стали Черноморское побережье Краснодарского края и Крыма, горные курорты Красной поляны, Алтая, Шерегеша, Сахалина, а также экскурсионные маршруты Татарстана, Калининградской области, термальные и оздоровительные курорты Тюмени и Ставрополья.