«Заявки на конкурс «Лучший гид России» принимались с мая по сентябрь 2021 года. Максимальное количество видеоэкскурсий пришло из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, Самарской области и Краснодарского края. Около 80% участников оказались профессиональными гидами и экскурсоводами. Также среди конкурсантов лидировали музейные работники, учителя, студенты и блогеры. Средний возраст конкурсантов – 35 лет», — рассказали в пресс-службе РГО.

В преддверии церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса «Лучший гид России» в РГО составили рейтинг достопримечательностей, о которых чаще всего рассказывали конкурсанты. Так, первое место занял Государственный музей истории космонавтики в Калуге, за ним следует музей модерна в Самаре, замыкает тройку лидеров набережная в Туле. На четвертом месте оказалась Хитровская площадь в Москве, на пятом – Летний сад в Петербурге.

Как отметили в РГО, церемония награждения «Лучшего гида России» пройдет 21 января в 12:00. Работы оценивались в номинациях: «Лучший гид. Город», «Лучший гид. Музей», «Лучший гид. Экотуризм», «Лучший гид. До 18 лет», «Лучший гид. Нижний Новгород».

Победители каждой из основных номинаций получат по 100 тыс. рублей, а обладателям 2-го и 3-го мест будут вручены дипломы и памятные подарки от Русского географического общества. Для юного гида из номинации «До 18 лет» организаторы конкурса приготовили особый подарок – современный квадрокоптер.