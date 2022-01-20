«С 22 января 2022 года для въезда на территорию Египта росгражданам необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации вакциной, одобренной ВОЗ или Минздравом АРЕ или отрицательный тест (PCR или Antigen Rapid Test или ID NOW) на коронавирусную инфекцию, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы (для лиц, старше 12 лет). В случае наличия у египетских органов сомнений в подлинности предъявляемых документов о прививке или тесте проводится платный экспресс-тест на антиген», — говорится в сообщении консульства.

Как отметили в дипмиссии, если тест окажется положительным, прибывший будет изолирован на пять дней в забронированном отеле с повторным ПЦР-тестированием на 6-й день пребывания. Если результат тестирования снова окажется положительным, то он помещается на дополнительные пять дней изоляции в отеле, после чего завершает карантин без дополнительного тестирования.

«Проведение вышеуказанных тестирований, изоляция в гостинице и возвращение в Россию осуществляется за счет прибывающего лица», — подчеркнули в консульстве.

Согласно действующим правилам Минздрава Египта, прибывающим в республику пассажирам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации от коронавируса, либо оригинальную справку с ПЦР-тестом и QR-кодом, либо с экспресс-тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 24 часа до прибытия. Справка с результатом ПЦР-теста потребуется всем непривитым пассажирам в возрасте от 12 лет.