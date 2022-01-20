Дорога была закрыта с 8 января из-за непогоды. В течение этого времени спецтехника занималась проводкой автомобилей в составе колонн.

"Сильные снегопады, переметы и отсутствие видимости делали проезд по дорогам опасным для жизни и здоровья, а потому дорога все это время оставалась закрытой", — сказано в сообщении.

В настоящее время в данном районе продолжает работать дорожная техника для расчистки трассы.

Ежегодно зимой и весной, а также изредка в начале лета дорогу в Териберку блокируют метели, и село остается отрезанным от "большой земли", а к туристам, которые оказались в это время в пути, на помощь выезжают спасатели и дорожные службы.

В 2020 году началась реконструкция грунтовой дороги на Териберку протяженностью 35 км. Первый этап предполагал ремонт первых 10 км дороги. Главная задача реконструкции — поднять уровень дороги на 2 м, чтобы исключить снежные заносы. Общая стоимость ремонта дороги в Териберку превышает 5 млрд рублей, основной источник финансирования — федеральный бюджет. Полностью дорога должна быть отремонтирована до 2023 года.

В 2015 году Териберка стала широко известной благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В этот же год в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".

По подсчетам властей Заполярья, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тыс. человек при условии, что в июле на фестиваль "Териберка" в этом месте на побережье Баренцева моря одномоментно собираются около 5 тыс. туристов.

По данным всероссийской переписи населения 2010 года, в Териберке проживали 1025 человек.