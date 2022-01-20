Это рекордный показатель за все время работы аэропорта.

В сравнении с показателем 2020 года пассажиропоток увеличился почти на 63%, а в сравнении с "доковидным" 2019 годом — в 1,8 раза.

В сообщении отмечается, что традиционно наибольшее количество обслуженных пассажиров пришлось на курортный сезон: так, за три летних месяца было обслужено более 1,8 млн человек, что сравнимо с пассажиропотоком за весь 2020 год.

Отмечается, что в прошлом году авиаперевозчики проявили интерес и к открытию новых направлений. Так, "ЮТэйр" начала выполнять рейсы по маршруту Анапа-Сочи, на фоне высокой востребованности этого направления авиакомпания сделала маршрут круглогодичным. В мае 2021 года S7 Airlines запустила полеты на курорт из Иваново и Липецка, Smartavia — из Волгограда, а "Руслайн" — из Ярославля.

Самыми популярными направлениями среди пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Пермь, Казань, Тюмень, Самара и Красноярск.

Сообщается также, что в прошлом году аэропорт приступил к капитальному ремонту международного терминала, завершить его планируется летом 2022 года.

Аэропорт Анапы вместе с аэропортами Краснодара и Сочи входит в группу компаний "Аэродинамика" (прежнее название "Базэл Аэро"). Последний также контролирует аэропорт Владивостока.