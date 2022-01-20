"Мы надеемся, что "омикрон" станет своего рода началом конца пандемии COVID-19", — сказал Дмитриев на онлайн-брифинге в четверг.

Вместе с тем глава РФПИ заявил, что по-прежнему "существуют риски прочих мутаций, и в свете этих рисков, в свете будущих пандемий, в свете попыток справиться с текущей пандемией как можно быстрее, мы все должны помнить, что комбинация различных вакцин, это — наше будущее".

"Следовательно, нам всем необходимо работать в партнерстве, идти навстречу коллаборации", — добавил Дмитриев.