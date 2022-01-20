Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток составил $931 млн, или $1,44 на акцию, по сравнению с убытком в $2,18 млрд, или $3,81 на акцию, годом ранее.

Скорректированный убыток составил $1,42 на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,46 на акцию.

Квартальная выручка авиакомпании подскочила до $9,43 млрд с $4,03 млрд годом ранее и превзошла усредненный прогноз аналитиков на уровне $9,34 млрд.

По сравнению с четвертым кварталом доковидного 2019 года выручка сократилась на 17% на фоне снижения предельного пассажирооборота на 13%.

Выручка от пассажирских перевозок подскочила до $8,38 млрд с $3,19 млрд годом ранее. Доходы от перевозки грузов выросли почти на 20% до $341 млн.

По итогам 2021 года компания получила чистый убыток в размере $1,99 млрд, или $3,09 на акцию, против убытка в $8,86, или $18,36 на акцию, за 2020 год. Годовая выручка авиакомпании подскочила на 72,4% и составила $29,88 млрд.

В минувшем году American Airlines перевезла свыше 165 млн пассажиров — больше, чем любая другая американская авиакомпания, говорится в её пресс-релизе.

В первом квартале 2022 года компания ожидает снижения выручки на 20-22% относительно первого квартала 2019 года.

Акции American Airlines дорожают на 1,3% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 9,4% до $11,59 млрд.