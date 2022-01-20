"Отмечается рост туристов не только к 2020 году, который был провальным, но и к 2019. Если в 2019 году город Белокуриху посетило 247 тысяч гостей, то по итогам 2021 года — 275 тысяч", — отмечает Базаров.

По его словам, благодаря поддержке правительства региона проблемы, связанные с закрытием санаториев в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, преодолены.

Губернатор региона Виктор Томенко обратил внимание на то, что привлечение туристов — это очень важная работа и для города, и для региона в целом.

Ранее сообщалось, около 13 тыс. человек отдохнули на курорте Белокуриха в Алтайском крае с 31 декабря по 9 января 2022 года.