"На выставке в Кремле представлены три предмета, которые (во времена имперской России) использовались архиереями Софийского кафедрального собора", — говорится в сообщении.

Посетители смогут увидеть в экспозиции украшенную жемчугом палицу с вышитым образом Софии Премудрости Божией, которая, по некоторым данным, стала вкладом в собор московского боярина Ивана Морозова. Кроме того, музейщики покажут горожанам и туристам два саккоса из парчи, тоже украшенных жемчугом.

Выставка будет работать до 19 июля. "После этого во Владычной палате ее сменит новая экспозиция богослужебных предметов XVII-XVIII веков из фондов нашего музея", — отметили в пресс-службе.